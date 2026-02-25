Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League: Atalanta-Borussia Dortmund , le probabili formazioni

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

L’Atalanta torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 25 febbraio, calcio d’inizio ore \18,45 , dopo la vittoria in campionato contro il Napoli i nerazzurri ospitano il Borussia Dortmund nel ritorno dei playoff di coppa. Ala New Balance Arena ,- sold out – la squadra di Palladino tenterà di recuoerare i due gol di svantaggio A Bergamo. Chi passerà il turno troverà Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi (sorteggio venerdì 28 febbraio).

Ecco orario, probabili formazioni .

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

Borussia Dortmund (3-4-2-1) Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 25, 2026
Febbraio 25, 2026

