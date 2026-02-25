Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League , primo tempo: Atalanta – Borussia D. 2-0. 5′ Scamacca . 44′ Zappacosta Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie BKT , designazioni 27/esima Giornata
Champions League , primo tempo: Atalanta – Borussia D. 2-0. 5′ Scamacca . 44′ Zappacosta

Champions League , primo tempo: Atalanta – Borussia D. 2-0. 5′ Scamacca . 44′ Zappacosta

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione

Febbraio 25, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie BKT , designazioni 27/esima Giornata

Febbraio 25, 2026

Recommended for You

Champions League , finale: Inter-Bodo Glimt 1-2 , nerazzurri eliminati

Serie A , finale: Bologna-Udinese 1-0 (Bernardeschi rig.)