Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Moto 3 Gp Thailandia , vince Almansa Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Moto 3 Gp Thailandia , vince Almansa
Serie B: risultati e marcatori della 27ª giornata
Moto2 - Gp Thailandia: Gonzales su Guevara

Serie B: risultati e marcatori della 27ª giornata

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Il Bari vince a Marassi. Sorride anche la reggiana vincente a La Spezia. Il Monza batte l’Entella.Il Modena cade al ‘Bragia 2-1 contro il Padova. Il Veneziua segna il passo contro il Sustirol. Finiscon con un apreggito i match: Empoli-Cesena e il derby campano Avellino-Juve Stabia.

I RISULTATi E MARCATORI

    MONZA-VIRTUS ENTELLA 2-0

    Marcatori: 63′ Azzi, 91′ Pessina

    SAMPDORIA-BARI 0-2

    Marcatori: 26′ Moncini, 90′ Bellomo

    EMPOLI-CESENA 1-1

    Marcatori: 29’ Shpendi (C), 71’ Fila (E)

MODENA-PADOVA 1-2

    Marcatori: 8’ Lasagna (P), 14’ Faedo (P), 56’ Zanimacchia (M)

    SUDTIROL-VENEZIA 1-1

    Marcatori: 47’ Merkaj (S), 54’ Hainaut (V)

 SPEZIA-REGGIANA 0-1

    Marcatori: 40’ Novakovich

    AVELLINO-JUVE STABIA 0-0

CATANZARO-FROSINONE

    Domenica ore 15

    PESCARA-PALERMO

    Domenica ore 15

    MANTOVA-CARRARESE

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Moto 3 Gp Thailandia , vince Almansa

Marzo 1, 2026
Articolo successivo

Moto2 - Gp Thailandia: Gonzales su Guevara

Marzo 1, 2026

Recommended for You