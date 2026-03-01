Serie B: risultati e marcatori della 27ª giornata

Il Bari vince a Marassi. Sorride anche la reggiana vincente a La Spezia. Il Monza batte l’Entella.Il Modena cade al ‘Bragia 2-1 contro il Padova. Il Veneziua segna il passo contro il Sustirol. Finiscon con un apreggito i match: Empoli-Cesena e il derby campano Avellino-Juve Stabia.
I RISULTATi E MARCATORI
MONZA-VIRTUS ENTELLA 2-0
Marcatori: 63′ Azzi, 91′ Pessina
SAMPDORIA-BARI 0-2
Marcatori: 26′ Moncini, 90′ Bellomo
EMPOLI-CESENA 1-1
Marcatori: 29’ Shpendi (C), 71’ Fila (E)
MODENA-PADOVA 1-2
Marcatori: 8’ Lasagna (P), 14’ Faedo (P), 56’ Zanimacchia (M)
SUDTIROL-VENEZIA 1-1
Marcatori: 47’ Merkaj (S), 54’ Hainaut (V)
SPEZIA-REGGIANA 0-1
Marcatori: 40’ Novakovich
AVELLINO-JUVE STABIA 0-0
CATANZARO-FROSINONE
Domenica ore 15
PESCARA-PALERMO
Domenica ore 15
MANTOVA-CARRARESE