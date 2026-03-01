Moto2 – Gp Thailandia: Gonzales su Guevara

Brividi in pista per la caduta che ha visto coinvolti Salac ed Alonso

Una gara che ha riservato brividi sul Circuiti La Chang International C di Buriram caratterizzata da due bandiere rosse.

David Alonso ha toccato Senna Agius, cadendo e venendo poi centrato da Filip Salac. Il pilota del Team Aspar è rimasto a terra e dopo qualche curva è stata esposta la bandiera rossa.

Tanta paura per la dinamica dell’incindente poi la notizia che i due piloti ( (portati via in barella) erano coscienti, con Alonso con un probabile problema al braccio.

la gara è ripartita per gli ultimi 11 giri ma, c’è stato un altro incidente, tra Sergio Garcia e Luca Lunetta, con lo spagnolo che cadendo ha centrato il pilota romano , cone mel primo incidente entrambi portati via in barella. Per Lunetta un problema al piede destro e per Garcia alla mano sinistra.

Ennesima partenza, per i sette giri finali a vincere è Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) sesta vittoria in Moto2, che batte un grande Izan Guevara su Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2. Sul terzo gradino del podio Daniel Holgado, CFMOTO Inde Aspar Team.

A punti anche Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), Alex Escrig (KLINT Racing Team), i piloti REDS Fantic Racing, Tony Arbolino e Barry Baltus e Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2).