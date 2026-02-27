Conference League , sorteggio: la Fiorentina pesca i polacchi del Rakow

Fopo lo Jaigellonia ancora ina squadra polacca il Rakow per la Fiiorentina agli ottavi di finale previsti per il 12 e 19 Marzo 2026.

Questo l’esito dall’unra di Nyon l sorteggio di Nel caso in cui i viola di Vanoli passassero il turno, incontrerebbero ai quarti di finale la vincente tra Crystal Palace e Aek Larnaca.

Conference League, gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Crystal Palace-Aek Larnaca

Sigma Olomuc-Mainz

Lech Poznan-Shakhtar Donetsk

Samsunspor-Rayo Vallecano

Az Alkmaar-Sparta Praga

Celje-Aek Atene

FIORENTINA-Rakow

Rijeka-Strasburgo

Conference League, le date e il calendario

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)