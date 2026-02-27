Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A :Parma -Cagliari le probabili formazioni
Champions League , sorteggio : Atalanta- Bayern
Parma , i convocati da Cuesta. Ritorna Suyzuki

Champions League , sorteggio : Atalanta- Bayern

Febbraio 27, 2026
scritto daRedazione

Dallurna di Nyon , sorteggio Champions League l’Atallanta ha pescato i campioni tedeschi del Bayern Monaco

il tabellone degli ottavi di Champions League

  • Real Madrid vs Manchester City
  • Bodo/Glimt vs Sporting Lisbona
  • PSG vs Chelsea
  • Newcastle vs Barcellona
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Atletico Madrid vs Tottenham
  • Atalanta vs Bayern Monaco
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal

Quando si svolgono gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali della Champions League?

 Le date per il resto della fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

  • Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
  • Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
  • Semifinali: 28/29 e 5/6 maggio 2026
  • Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)
Serie A :Parma -Cagliari le probabili formazioni

Parma , i convocati da Cuesta. Ritorna Suyzuki

