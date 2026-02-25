Atalanta, Palladino:”È la partita più bella da quando sono allenatore “

Una partita perfetta quella giocata dell’Atalanta cher ha ribatato il risultato d’andata e batte il Borussia Dortmund 3-2 (andata 2-0) , con il meritato accesso agli ottavidi finbale Champions League. . “Ringrazio tutti i calciatori uno a uno, quelli in campo, quelli in panchina e quelli fuori. Poi ringrazio il mio staff, la società e i tifosi che ci hanno spinto dall’inizio alla fine, è stato qualcosa di unico”. Così Raffaele palladani ai microfonni Sky. t” Sapevamo che era un’impresa difficile ma non impossibile. La gara di andata si è messa subito in salita poi abbiamo studiato gli avversari e sapevamo che potevamo giocarcela in casa davanti ai nostri tifosi. Ce protetto, a partire dall’interno: bisogna essere più costruttivi. Probabilmente nessuno credeva in noi stasera e questa rimonta ha fatto ricredere tutti”.