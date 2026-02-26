Una notte da leoni il 3-2 non basta alla Juve. Bianconeri eliinati dal Galatasarau (dts)

Una notte di grandi emozioni intense , la Juventus ha regalato ai suoi tifosi epresenti allo Stadium , una serata indenebticabile ma alla fine per la Juventus è arrivata l’eliminazione dalla UEFA Champions League dopo una delle rimonte più spettacolari dell’ultimo periodo rimasta però incompiuta.

La Juventus rifà quei tre passi avanti dopo la pesante sconfitta di Istambul a con l’obbligo di rimontare il 5-2 subito in Turchia all’andata per poter sperare nella qualificazione. E la squadra di Luciano Spalletti ha risposto alla grande: dopo un primo tempo di grande cuore, la Juve con tante occasioni salvate dal portiere turco Kaklir Al (37’) i bianoneri accorciano le distanze con Localtelli su calcio di rigore per fallo in area su Turham.

Nella rirpesa una rimonta che sembrava possibile nonostante l’inferiorità numerica: la Juventus rimane in 10 uomini al 47′ espusione eccessiva di Lloyd Kelly , rosso diretto dopo il controllo al video ma, la reazione è compatta e incisiva con Gatto al (70), che raccoglie sottoporta un cross deviato rasoterra e mette in rete il 2-0. A testa bassaa la Juve continua e Yldiz colpisce un palo , completandoi ‘opera con la terza rete messa a segno da McKennie (82′) di testa sutto rete,il tris che porta tutti ai supplementari: Nell’extra-time, dopo un clamoroso errore di Zhegrova, la Juve pian piano si spegne con l’uscita dal campo di Yildiz: Osimhen (106′) e Baris Yilmaz (118′) la puniscono in contropiede e firmano la qualificazione del Galatasaray. Turchi agli ottavi contro Liverpool e Tottenham, bianconeri eliminati a testa alta: cresce il rammarico per la gara d’andata.

IL TABELLINO

JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 dts (tot. 5-7)

Juventus (4-2-3-1) – Perin 6; Kalulu 6,5 (3′ sts Openda sv), Gatti 6,5, Kelly 5, McKennie 7; Thuram 7 (33′ st Adzic 5), Locatelli 7,5 (3′ sts Kostic sv); Conceiçao 6,5 (22′ st Zhegrova 5), Koopmeiners 6, Yildiz 7 (12′ pts Miretti 5,5); David 5,5 (22′ st Boga 6). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. All. Spalletti 7.

Galatasaray (4-2-3-1) – Ugurcan Cakir 6; Sallai 6 (13′ st Boey 5,5), Sanchez 5, Abdulkerim Bardakci 6, Jakobs 6 (42′ st Eren Elmali 6); Torreira 5 (12′ pts Singo 6,5), Lemina 5 (42′ st Icardi 6,5); Lang 6 (13′ st Sané 5,5), Gabriel Sara 6 (25′ st Gundogan 6), Baris Yilmaz 6,5; Osimhen 7. A disposizione: Batuhan Sen, Gunay Guvenc, Yunus Akgun, Ahmed Kutucu, Asprilla, Kaan Ayhan. All. Okan Buruk 6.

Arbitro: Joao Pinheiro (Por).

Marcatori: 37′ Locatelli rig. (J), 25′ st Gatti (J), 37′ st McKennie (J), 16′ pts Osimhen (G), 13′ st Baris Yilmaz (G).

Ammoniti: Osimhen (G), Kelly (J), Yildiz (J), Sallai (G), Pinsoglio (J, dalla panchina), Gabriel Sara (G), Ugurcan Cakir (G).

Note: espulso Kelly (J) al 2′ st per gioco pericoloso.