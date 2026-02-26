Juventus , Chiellini:”in questo periodo non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali”

L’oroglio e il grandecuore non è bastato alla Juve : i bianconeri escono a testa altissima dalla Champions League, Nel post partita è Giorgio Chiellini a fare le veci di Luciano Spalletti, ancora “provato” per ammissione dello stesso ex centrale dall’esito beffardo della serata: “Siamo delusi e provati dopo lo sforzo fatto ma anche orgogliosi. La squadra ha dato un grande segnale, rimane rammarico per non essere riusciti a portare a termine la rimonta. In più in questo periodo non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali. Espulsione di Kelly? Non avrei voluto essere nei suoi panni, c’è poco da commentare“.

