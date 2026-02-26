Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Champions League , finale dopo i tempi supplementari Juventus-Galatasaray 3-2 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Una notte da leoni il 3-2 non basta alla Juve. Bianconeri eliinati dal Galatasarau (dts)
Juventus , Chiellini:”in questo periodo non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali”
Playoff Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno

Juventus , Chiellini:”in questo periodo non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali”

Febbraio 26, 2026
scritto daRedazione

L’oroglio e il grandecuore non è bastato alla Juve : i bianconeri escono a testa altissima dalla Champions League, Nel post partita è Giorgio Chiellini a fare le veci di Luciano Spalletti, ancora “provato” per ammissione dello stesso ex centrale dall’esito beffardo della serata: “Siamo delusi e provati dopo lo sforzo fatto ma anche orgogliosi. La squadra ha dato un grande segnale, rimane rammarico per non essere riusciti a portare a termine la rimonta. In più in questo periodo non siamo molto fortunati con gli episodi arbitrali. Espulsione di Kelly? Non avrei voluto essere nei suoi panni, c’è poco da commentare“.

Leggi anche

Febbraio 26, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Una notte da leoni il 3-2 non basta alla Juve. Bianconeri eliinati dal Galatasarau (dts)

Febbraio 26, 2026
Articolo successivo

Playoff Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno

Febbraio 26, 2026

Recommended for You

Vieri – Ronado i due attaccanti ex nerazzurri premiati prima amatch inter – Bodo

Champions League: Atalanta-Borussia Dortmund , le probabili formazioni

Champions League : Juventu – Galatasaray , le probabili formazioni