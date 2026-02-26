Playoff Champions League: risultati e marcatori delle partite di ritorno

Il Real Madrid ribalta il Benfica al Bernabeu e, imponendosi per 2-1, vola agli ottavi di Champions League: avanza anche il PSG che pareggia in casa col Monaco. Non basta alla Juve una serata orgolisoa , batte il galatasary dopo i tempi supplementari , ma esce dalla competizione. Granderimonta dell’Atalanta che vola agli ottavi.
ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE4-1
Marcatori: 23′ Sorloth (A), 36′ Ordonez (C), 48′ Cardoso (A), 76′ e 87′ Sorloth (A)
BAYER LEVERKUSEN–OLYMPIACOS 0-0
INTER-BODO/GLIMT 1-2
Marcatori: 58′ Hauge (B), 72′ Eyhan (B), 76′ Bastoni (I)
NEWCASTLE-QARABAG 3-2
Marcatori: 5′ Tonali (N), 6′ Murphy (N), 51′ Duran (Q), 52′ Botman (N), 57′ Cafarquliyev (N)
ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND 4-1
Marcatori: 5’ Scamacca (A), 45’ Zappacosta (A), 57’ Pasalic (A), 75’ Adeyemi (B), 98’ rig. Samardzic (A)
JUVENTUS-GALATASARAY 3-2 DTS
Marcatori: Marcatori: 37′ rig. Locatelli (J), 70′ Gatti (J), 82′ McKennie (J), 105′ Osimhen (G), 119′ Yilmaz (G) – Clicca qui per leggere il report
PSG–MONACO 2-2
Marcatori: 45’ Akliouche (M), 60’ Marquinhos (P), 66’ Kvaratskhelia (P), 90+1’ Teze (M)
REAL MADRID-BENFICA 2-1
Marcatori: 14’ Rafa Silva (B), 16’ Tchouameni (R), 80’ Vinicius (R)
Queste le sedici squadre qualificate agli ottavi di Champions League. Qualificate nella fase a girone unico: Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting Lisbona, Manchester City. Qualificate negli spareggi: Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Newcastle, Atalanta, Real Madrid, Paris Saint Germain, Galatasaray.