Europa League: Bologna-Brann , le prbabili formazioni

I rossoblù ospitano i al Dall’Ara norvegesi al Dall’Ara, nel ritorno dei playoff

Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 26 febbraio, i rossoblù ospitano i norvegesi del Brann .In palio la quaificazione agli ottavi di finale della competizione. Vittroria dei felsinei nel match d’andtata 1-0 con rete di Castro Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Bologna-Brann, probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Brann, in campo alle 21:

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Brann (4-3-3) Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

Calcio d’inizio , alle ore 21,00

Arbitro:Benoit Bastien (FRA) assistito da Zakrani (FRA) e Berthomieu (FRA), con quarto uomo Dechepy (FRA) e addetti VAR Brisard (FRA) e Van Boekel (NED)

Bologna-Brann, dove vederla

I playoff di Europa League tra Bologna e Brann sono visibili su Sky Sport, ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 253 (Sky Sport). Partita visibili anche in streaming su Sky Go e Now.