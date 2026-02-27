Parma , i convocati da Cuesta. Ritorna Suyzuki

Ecco la lista dei giocatori convocati da Carlos Cuesta , in vista della sfida di campionato contro il Cagliari , prevista per venerdì 27 febbaio ale ore 20,45:
La lista dei convocati
- Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki
- Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 63 Mena Martinez, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri
- Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen
- Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza