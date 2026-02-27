Sfondo scuro Sfondo chiaro
Nyon sortggi Champions League , Europa League e Conference League

Europa League , sorteggio: derby Bologna – Roma

Febbraio 27, 2026
scritto daRedazione

Dopo la Champions League, a Nyon tocca ora all’Europa League finale Istanbul. Bologna e Roma si affronteranno in un derby tutto italiano agli ottavi di finale.

La vincente del derby trova nei quarti una tra Lilla e Aston Villa.

Il tabellone degli ottavi di finale 

  • Genk-Friburgo
  • Bologna-Roma (la vincente del derby trova nei quarti una tra Lilla e Aston Villa.)
  • Ferencvaros-Braga
  • Stoccarda-Porto
  • Nottingham Forest-Midtjylland
  • Panathinaikos-Betis Siviglia
  • Celta Vigo-Lione
  • Lilla-Aston Villa

 Le date fase a eliminazione diretta sono le seguenti:

  • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
  • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
  • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
  • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
