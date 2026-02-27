Europa League , sorteggio: derby Bologna – Roma

Dopo la Champions League, a Nyon tocca ora all’Europa League finale Istanbul. Bologna e Roma si affronteranno in un derby tutto italiano agli ottavi di finale.
Il tabellone degli ottavi di finale
- Genk-Friburgo
- Bologna-Roma (la vincente del derby trova nei quarti una tra Lilla e Aston Villa.)
- Ferencvaros-Braga
- Stoccarda-Porto
- Nottingham Forest-Midtjylland
- Panathinaikos-Betis Siviglia
- Celta Vigo-Lione
- Lilla-Aston Villa
Le date fase a eliminazione diretta sono le seguenti:
- Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
- Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
- Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
- Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)