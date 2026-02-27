Conference League i risultati

Ecco tutti i risutati gare di ritorno playoff Conferene League
- Celje-Drita 3-2 (tot. 6-4)
Marcatori: 19’ e 43’ rig. Seslar (C), 23’ Hrka (C), 26’ Krasniqi (D), 51′ Dabiqaj (D)
- Rijeka-Omonia Nicosia 3-1 (tot. 4-1)
Marcatori: 13’ Tankovic (O), 52’ e 67’ Fruk (R), 79′ Adu Adjei (R)
- Samsunspor-Shkendija 4-0 (tot. 5-0)
Marcatori: 53’ rig. Ntcham, 71’ Ndiaye, 79’ e 92’ Marius
- AZ Alkmaar-Noah 4-0 (tot. 4-1)
Marcatori: 5′ Daal, 39′ e 54’ Mijnans, 91’Jensen
- Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (tot. 3-1)
Marcatori: 36′ Lacroix, 93’ Guessand
- Losanna-Sigma Olomouc 1-2 (tot. 2-3)
Marcatori: 22′ Sip (S), 35′ Janneh (L), 44′ Rusek (S)
- Lech Poznan-KuPS 1-0 (tot. 3-0)
Marcatori: 65’ Rodriguez
Quali squadre partecipano al sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di Conference League?
Le squadre sono state definite al termine degli spareggi della fase a eliminazione diretta, che si concluderanno giovedì 26 febbraio con le gare di ritorno.
Teste di serie (prime otto classifica fase campionato)
Strasbourg (FRA)
Raków (POL)
AEK Athens (GRE)
Sparta Praha (CZE)
Rayo Vallecano (ESP)
Shakhtar Donetsk (UKR)
Mainz (GER)
AEK Larnaca (CYP)
Non teste di serie (vincitrici degli spareggi)
Lausanne-Sport (SUI)
Crystal Palace (ENG)
Lech Poznań (POL)
Samsunspor (TUR)
Celje (SVN)
AZ Alkmaar (NED)
Fiorentina (ITA)
Rijeka (CRO)
Sigma Olomouc (CZE)