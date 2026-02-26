Conference League: Fiorentina-Jagiellonia, le probabili formazioni

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 26, 2026
scritto daRedazione

Probabili formazioni Fiorentina-Jagiellonia, ritorno playoff di ConferenceLeague.

La viola riceve allo Stadio Franchi lo Jagiellonia -. calcio d’inizio ore 18,45 – dopo la netta affermazion 3-0 e dell’andata:. I Gigliati galvanizzati dal successo in campionato contro il Pisa , non dovrebbero correre eccessivi pericoli per aaccedere agli aottavi della coimpetizioine europea.

   

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Pozo, Romanchuk, B. Mazurek, Jozwiak; Pululu, Imaz. All. Siemieniec.

Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB)Assistenti: Uroš Stojković (SRB), Miloš Simović (SRB)Quarto uomo: Novak Simović (SRB)VAR: Benjamin Brand (GER)AVAR: Aleksandar Živković (SRB)

Febbraio 26, 2026
scritto daRedazione
