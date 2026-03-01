Moto3 – Gp Thailandia: vince Almansa davanti a Quiles

Prima vittoria per il pilota del Team Intact GP
David Almansa vince la porima gara della stqagionbe classe Moto3. Il pilota del team Liqui Moly Intact GP taglia il traguardo del iGran Premio della Thailandia al fotofinish, battendo Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) per soli 3 millesimi. Per lo spagnolo, è la prima vittoria in carriera.
Terzo posto per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), s
Gara da dimenticare per i colori azzurri D: caduta per Guido Pini e per Matteo Bertelle , mentre Nicola Carraro si è piazzato al 23° posto.