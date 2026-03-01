Sfondo scuro Sfondo chiaro
Moto3 – Gp Thailandia: vince Almansa davanti a Quiles
Moto3 – Gp Thailandia: vince Almansa davanti a Quiles

Marzo 1, 2026
scritto daRedazione

Prima vittoria per il pilota del Team Intact GP

David Almansa vince la porima gara della stqagionbe classe Moto3. Il pilota del team Liqui Moly Intact GP taglia il traguardo del iGran Premio della Thailandia al fotofinish, battendo Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) per soli 3 millesimi. Per lo spagnolo, è la prima vittoria in carriera.

Terzo posto per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), s

Gara da dimenticare per i colori azzurri D: caduta per Guido Pini e per Matteo Bertelle , mentre Nicola Carraro si è piazzato al 23° posto.

Moto3 Gara Buriram – GP Thailandia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
122David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact Gp32:14.18
228Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team+0.003
373Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+9.480
483Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+9.573
59Veda PratamaHonda Team Asia+9.687
631Adrian FernandezLeopard Racing+9.723
751Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo+11.068
897Marco MorelliCfmoto Gaviota Aspar Team+11.334
978Joel EstebanLevel Up – Mta+11.541
1064David MunozLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+11.657
1167Casey O’gormanSic58 Squadra Corse+11.863
1219Scott OgdenCip Green Power+13.732
1311Adrian CrucesCip Green Power+16.365
1466Joel KelsoGryd – Mlav Racing+17.264
158Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+17.459
165Leo RammerstorferSic58 Squadra Corse+25.668
1754Jesus RiosRivacold Snipers Team+25.731
1813Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi+25.810
1927Rico SalmelaRed Bull Ktm Tech3+25.898
2094Guido PiniLeopard Racing+36.323
2121Ruche MoodleyCode Motorsports+36.854
2232Zen MitaniHonda Team Asia+37.978
2310Nicola CarraroRivacold Snipers Team+54.641
2418Matteo BertelleLevel Up – Mta+54.741
256Ryusei YamanakaAeon Credit – Mt Helmets – Msi+126.154
Marzo 1, 2026
scritto daRedazione
