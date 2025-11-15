MotoGP – Gp Valencia Sprint Race: vince Alex Marquez, sul podio Di Giannantonio

Marco Bezzecchi chiude quinto dopo una partenza non pergetta

Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara “corta” della stagione della MotoGP, disputata sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il vice-campione del Mondo del Gresini Racing sprecede il connazionale della KTM Pedro Acosta, che ha chiuso a 1.149s dal #73 della Ducati.

Sul terzo gradino del “podio” Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto sul filo di lana Raul Fernandez, rider Aprilia Trackhouse MotoGP Team.

Marco Bezzecchi, che aveva conquistato la pole si deve accontentare della quinta posizione Il “Bez” ha chiuso davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e alla Yamaha di Fabio Quartararo, settimo sotto alla bandiera a scacchi.

Con il quinto posto e il quattordicesimo di Bagnaia, Bezzecchi blinda il terzo posto nel Mondiale, mentre Bagnaia perde momentaneamente il quarto posto, andato a Pedro Acosta.

MotoGp SPR Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi