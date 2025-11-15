Sfondo scuro Sfondo chiaro
"Ho sfiorato il cielo" di Paolo de Chiesa e Sergio Barducci in libreria dal 19 nocembre
MotoGP – Gp Valencia Sprint Race: vince Alex Marquez, sul podio Di Giannantonio
L'Italrugby sconfitta dal Sudafrica 32-14

MotoGP – Gp Valencia Sprint Race: vince Alex Marquez, sul podio Di Giannantonio

Novembre 15, 2025
scritto daRedazione

Marco Bezzecchi chiude quinto dopo una partenza non pergetta

Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara “corta” della stagione della MotoGP, disputata sul circuito Ricardo Tormo di Valencia.

Il vice-campione del Mondo del Gresini Racing sprecede il connazionale della KTM Pedro Acosta, che ha chiuso a 1.149s dal #73 della Ducati.

Sul terzo gradino del “podio” Fabio Di Giannantonio, che ha preceduto sul filo di lana Raul Fernandez, rider Aprilia Trackhouse MotoGP Team.

Marco Bezzecchi, che aveva conquistato la pole si deve accontentare della quinta posizione Il “Bez” ha chiuso davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e alla Yamaha di Fabio Quartararo, settimo sotto alla bandiera a scacchi.

Con il quinto posto e il quattordicesimo di Bagnaia, Bezzecchi blinda il terzo posto nel Mondiale, mentre Bagnaia perde momentaneamente il quarto posto, andato a Pedro Acosta.

MotoGp SPR Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
173Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp19:37.490
237Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+1.149
349Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+2.637
425Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+3.519
572Marco BezzecchiAprilia Racing+3.727
621Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+6.349
720Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+7.102
833Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+7.352
979Ai OguraTrackhouse Motogp Team+7.685
105Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+9.346
1154Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+10.067
1243Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+11.148
1323Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+11.911
1463Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+11.957
1542Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+14.264
1611Nicolo BulegaDucati Lenovo Team+14.951
1788Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp+15.597
1812Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech3+16.699
1941Aleix EspargaroHonda Hrc Test Team+16.885
207Adrian FernandezYamaha Factory Racing Team+18.846
2135Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr+23.028
221Jorge MartinAprilia Racing+23.65
Novembre 15, 2025
scritto daRedazione
