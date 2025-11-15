L’Italrugby sconfitta dal Sudafrica 32-14

Così come Niccolò Paganini , l’Italrugby non si ripete dopèo la bella voittoria contro l’Australia . Gli azzurri sconfitti nel t match contro il Sudafrica, che si impone 32-14 all’Allianz Stadium di Torino. Gli Springboks incassano il rosso a Mossert all’11’, ma riescono a vincere grazie alle mete di van Staden, van den Berg, Williams e Hooker. Per l’Italia, che all’intervallo è sotto solo 10-3, ne arriva invece solo una, quella di Capuozzo, con Garbisi autore di tre trasformazioni.Il 22 novembre ci sarà l’ultimo test match prima del Sei Nazioni 2026: sarà contro il Cile a Marassi.