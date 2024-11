Rugby, Italia sconfitta dalla Nuova Zelanda 29-11

Incassata una sconfitta con l’Argentina al Bluenergy Stadium di Udine e una vittoria con la Georgia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in questo mese di novembreS, l’Italrugby ichiude con una sconfitta l’avventura alle Autumn Nations Series 2024: gli Azzurri perdono 29-11 contro la Nuova Zelanda all’Allianz Stadium di Torino. Gli Azzurri di Gonzalo Quesada non possono nulla contro gli All Blacks, autori di quattro mete con Roigard, Jordan, Tele’a e Barrett. L’unica meta per l’Italia la realizza invece Menoncello a pochi minuti dal termine.