Serie A: la Dea vola a Parma 3-1 ai Ducali

La 13a giornata di Serie A sorride all’Atalanta che vince 3-1 sul campo del Parma, e aggancia l’Inter al primo posto in classifica.

La prima parte della gfara è da antologia , i ragazzi di Gasperini sbloccano il match al 4′ con un bel colpo di testa di Retegui. Suill’oinda della supremazia , arriva il raddoppio , il Var annulla il gol di Lookman, ma non tarda ad arrivare quello valido con Ederson al 39′. Proma del riposo Suzuki salva su Lookman e Ruggeri. I padroni di casa svegliano nel finale, ma Carnesecchi respinte i tentativi di Bonny e Valeri. A inizio ripresa (49′) Cancellieri accorcia le distanze e riaccende le speranze dei ducali, spente da Lookman al 75′. Nel finale si rivede in campo Scalvini dopo il brutto infortunio.

IL TABELLINO

PARMA-ATALANTA 1-3

Parma (4-2-3-1): Suzuki 6,5, Coulibaly 5,5 (25′ st Hainaut 5), Delprato 4,5, Balogh 5, Valeri 5,5, Sohm 5,5, Estevez 5 (25′ st Haj 5,5), Man 5,5, Benedyczak 4 (1′ st Mihaila 6), Cancellieri 6,5 (37′ st Charpentier sv), Bonny 6 (26′ st Almqvist 5,5). A disp.: Chichizola, Corvi, Keita, Camara, Leoni, Di Chiara. All.: Pecchia 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5, Kossounou 6, Hien 6, Toloi 5 (37′ st Scalvini sv), Bellanova 6 (25′ st Cuadrado 6,5), de Roon 6, Ederson 7,5, Ruggeri 6,5, Pasalic 6,5 (10′ st Brescianini 6), Retegui 7 (10′ st De Ketelaere 6), Lookman 7 (37′ st Samardzic sv). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Zaniolo, Palestra. All.: Gasperini 7

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 4′ Retegui (A), 39′ Ederson (A), 4′ st Cancellieri (P), 30′ st Lookman (A)

Ammoniti: Ruggeri (A), de Roon (A)

Espulsi:

Note: Al 9′ st Gasperini (A) prima ammonito e poi espulso per proteste