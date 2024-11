Coppa Davis . Berrettini batte Kokkinakis. Italia. Australia 1-0

Un super atteo Berrettini gioca il miglior match dell’anno rischiando soffre, rischiando la sconfitta tira fuori dal suo cilindro la sua tecnica , e alla fine regala all’Italia il primo punto nella semifinale di Coppa Davis contro l’Australia.

Il 28enne romano rimonta Thanasi Kokkinakis col punteggio di 6-7 6-3 7-5 al termine di quasi tre ore di un match . Tra poco in campo per il secondo singolare Jannik Sinner dche affronterà Alex De Minaur per puntare alla finale.