Coppa Davis, Sinner-Berretti: la coppia più bella del mondo. Italia Argentina 2-1 azzurri in semifinale contro l’Australia

Sinner demolisce Baez, poi in coppia con Berrettini completa la rimonta

Sinner – Berrettini in coppia , un vero spettacolo! L’Italia ha superato 2-1 l’Argentina nel quarto di finale di Coppa Davis, guadagnando l’accesso alla semifinale contro l’Australia. Dopo la sconfitta di Musetti contro Cendurolo Jannik Sinner, ha battuto in due set Baez (6-2, 6-1), poi l’altoatesino nuovamente in campo , per scelta tecnica del ct Volabdri nel doppio con Matteo Berrettini hanno avuto la meglio sulla coppia formata da Gonzalez e Molteni (6-4, 7-5).

Un bel match , con Berrettini in grande serata al servizio ,

Decisamente più in salita il match di doppio, ma l’altoatesino e Berrettini, particolarmente in forma al servizio, s Il cammino dell’Italia dunque prosegue e la nazionale capitanata da Volandri potrà continuare a difendere il titolo conquistato nel 2023.