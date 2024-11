Sinner , spendidamente Sinner! L’altoatesino batte Fritz e si aggiudica l’Atp Finals

Jannik Sinner incide un’altra storica pietra nella storia del tennis italiano , vincendo per la prima volta le Atp Finals.

Il numero 1 al mondo si conferma tale e batte con un duplice 6-4 in 1h24′ di gioco Taylor Fritz, sconfitto anche nella finale degli US Open. All’Inalpi Arena di Torino, davanti ad un pubblico supendo , il 23enne altoatesino è stato trascinato alla vittoria finale . La svolta del match al settimo giovo, quando Sinner conquista il break. Nello scorrere del confronto , nel decimo gioco Sinner annulla una palla break al californiano e chiude con un ace (saranno 14 in totale). Nel secondo parziale il break, poi difeso senza patemi fino alla fine, arriva al quinto gioco, quando l’americano commette un doppio fallo, sbaglia una facile palla corta e spendisce lungo un dritto. Ora tutto il mondo del tennis attende il bis in Coppa Davis dopo il trionfo del 2023., gli azzurri incointreranno a malaga l’Argentina.