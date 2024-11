È Taylor Fritz il primo finalista delle ATP Finals 2024.

Il n°5 al mondo batte nella prima senifinale del torneo il tedesco Alexander Zverev 6-3, 3-6, 7-6(3) il risultato. Lo statunitense gioca un ottimo incontro, prendendosi il primo e il terzo set con dei turni dominanti in battuta: nel mezzo il tentativo di rimonta di Zverev. In finale sfiderà uno tra Sinner e Ruud, in campo questa sera.