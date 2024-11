Nations League: Belgio – Italia 0-1, decide Tonali

L’Italia con merito si è qualificata per i quarti di finale di Nations League con un turno di anticipo grazie alla vittoria 1-0 in casa del Belgio.

Bastava un punto per accedere agli ottavi , è arrivato un successo meritato per il gioco sviluppato e per le tantre azioni da gol costruite. La rete di Tonali all’11’ dopo una bella azione costruita da Barella e Di Lorenzo. Il difensore del Napoli nella ripresa ha avuto due buone occasioni per raddoppiare, ma è stato decisivo nel finale in chiusura su Retegui prima del palo colpito da Faes.

IL TABELLINO

BELGIO-ITALIA 0-1

Belgio (5-3-2): Casteels 6; Castagne 5 (41′ st Bakayoko sv), Debast 6, Faes 6, Theate 5 (26′ st Al-Dakhil 6), De Cuyper 5 (34′ st Lukebakio sv); Trossard 5,5, Engels 5,5 (26′ st Vermeeren 6), Onana 6; Openda 5,5, Lukaku 5,5. A disp.: Vandevoordt, Sels, Mbangula, Sardella, Mangala, Lokonga, Smets. Ct.: Tedesco 5.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 7, Buongiorno 7, Bastoni 6; Cambiaso 6 (37′ st Gatti sv), Frattesi 6,5, Rovella 6,5 (34′ st Locatelli sv), Tonali 7, Dimarco 6 (23′ st Udogie 6); Barella 7 (34′ st Raspadori sv); Retegui 6 (23′ st Kean 6). A disp.: Meret, Vicario, Savona, Maldini, Okoli, Comuzzo, Pisilli. Ct.: Spalletti 6,5.

Arbitro: Petrescu (Romania)

Marcatori: 11′ Tonali

Ammoniti: Castagne, Onana, Al-Dakhil (B); Bastoni (I)