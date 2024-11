Belgio – Italia Nations league. Le probabili formazioni

Belgio-Italia si gioca stasera alle 20:45 allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles. Gara valida per il 5° turno di Nations League.

Nations League: Belgio-Italia partita valida per la quinta giornata dei gironi della Nations League nella fase a gironi con il gruppo 2 della Lega A guidato proprio dagli azzurri a un solo punto di vantaggio dalla Francia, impegnata con Israele. Luciano Spalletti nel suo 3-5-2 ritroverà Barella in mediana mentre in difesa al posto dell’infortunato Calafiori è pronto Buongiorno.

Il match d’andata giocato ala stadio Olimpico terminato 2-2 . La classifica del Gruppo è guidata dall’Italia con 10 punti davanti alla Francia (9), Belgio 4 , chiude Israle a 0.Per la nazionale guidata da Tedesco è la classica partita decisiva: solo una vittoria potrebbe rilanciarne le speranze di qualificazione con ancora due gare in calendario.

Le probabili formazioni

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.