Jannik Sinner non sbaglia alle ATP Finals battendo Taylor Fritz. Il 23enne altiatesino si è imposto per 6-4 6-4 . Con questo successo Sinner è l’unico a punteggio pieno nel gruppo Nastase, guidato magistralmente dal numero 1 al mondo che proverà a strappare l’aritmetica qualificazione nella sfida con Daniil Medvedev di giovedì sera. Gli basterà vincere almeno un set per proseguire la sua avventura torinese.

GIOCATORE SET GAME Jannik Sinner 2 6 6 Taylor Fritz 0 4 4