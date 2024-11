Inter- Napoli 1-1, Chalanoglu risponde a McTominay

Niente sorpasso in classifica da parte dei nerazzurri. A San Siro Inter-Napoli big-match della 12a giornata finsce 1-1.

Poteva essere la serata del sorpasso dell’Inter sul Napoli capolista , invece i nerazzurri mancano l’opportunità di portarsi in testa alla classifica, grazie sopratutto ad un napoli ben messo in campo da quell’alchimista Antonio Conte.

L’Inter parte come al solito col freno a mano tirato , e la prima occasione è per il Napoli con Kvaratskhelia la conclusione del georgiano è deviata da Pavard e, facile la parata di Sommer. L’Inter ci prova allargando il gioco e spingendo lungo le corsie con qualche cross in area. Al 23′ il Napoli stappa la partita: calcio d’angolo di Kvara, deviazione di testa di Rrrahmani in direzione di McTominay, che da pochi centimetri appoggia in rete il gol del vantaggio. L’Inter si scuote Meret non corre pericoli. Al 36′ Acerbi rimedia su Kvara lanciato a rete da una verticalizzazione di Lukaku , su errore di Chalanoglu , evitando al georgiano la facile conclusione a rete. Al 40′ è lo stesso Acerbi ad avere la più grande occasione la sua conclusione da pochi passi è respinta istintivamente da Meret. Al 43′ arriva il pareggio con un tiro potente di Calhanoglu che piega le mani di Meret. Si va al riposo sill’1 a 1.

La ripresa vede l’Inter più intraprendete : Di Marco pizzica il palo alla sinistra di Meret, con una grande comnlcusione da fuori area. Il Napoli fa fatica a riparire, la sponda Lukaku è contenuto beneissimo da Acerbi . Conte decide così di inserire Lobotka e richiama in panchina Gilmour. Al 68′ è ancora Dimarco a spaventare Meret, che però va giù bene e chiude in corner la conclusione da posizione defilata dell’esterno azzurro. La squadra di Conte sembra un pò in affanno e a un quarto d’ora ai nerazzurri capita la grande occasione per ribaltare il match: Mariani fischia il rigore per un contatto in area Dumfries-Anguissa, sul dischetto si presenta l’esperto Calhanoglu che però centra in pieno il palo. L’Inter non si rassegna e continua ad attaccarre e al 77′ Meret deve ancora impegnarsi per respingere un sinistro da ottima posizione di Barella. All’ultimo minuto di recupero l’Inter è fortunata , il destro di Simeone dopo una bella iniziativa di Ngonge, finisce di poco oltre la traversa , sarebbe stata una grande beffa per i nerazzurri, poi il triplice fischio finale di Mariani .

IL TABELLINO

Inter-Napoli 1-1

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (44′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (37′ st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (37′ st Darmian); Thuram (37′ st Taremi), Martinez (44′ st Arnautovic).

Allenatore: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (15′ st Lobotka), McTominay; Politano (39′ st Ngonge), Lukaku (32′ st Simeone), Kvaratkshelia.

Allenatore: Conte

Arbitro: Mariani

Marcatori: 23′ McTominay (N), 43′ Calhanoglu (I)

Ammoniti: Dumfries (I)