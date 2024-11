Aakan Calhanoglu ha commentato così il pari della sua Inter contro il Napoli in conferenza stampa: ” Mi dispiace aver sbagliato il calcio di rigore e che sia successo oggi, era importante per noi vincere e non ci siamo riusciti. Dopo una vittoria contro l’Arsenal abbiamo dominato sia nel primo che nel secondo tempo: abbiamo provato, alla fine non siamo riusciti e siamo stati un po’ sfortunati”.