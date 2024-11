Ufficiale: Roma, Juric esonerato

La sconfitta 3-2 all’Olimpico contro il Bologna è stata fatale per Ivan Juric , giàò da settimane sulla lama del rasoio, il tecnio croato è stato esonerato.

Con Juric in panchna la Roma ha collezionato 4, viittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte,

Il clun giallorosso in una nota: “Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro.”. Ora con la sosta delle Nazionali , la Roma anfrà alla ricerca del nuovo allenatore, in pole position c’è Roberto Mancini .