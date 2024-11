Gabriele Zappa ha realizzato una doppietta in Cagliri – Milan terminata 3-3. “È difficile da spiegare questa serata, ero tifoso del Milan da bambino e ho fatto vedere una foto ad Augello prima della partita. Una gara speciale per me, ma l’importante è aver fatto un punto. Questo pareggio vale tanto, potevamo anche vincerla”.