Serie A: La Juve fa suo il derby della Mole e batte il Torino 2-0

Nella 12a giornata di Serie A, la Juventus conquista la vittoria nel derby della Mole numero 159.

Contro i granta sempre più in una fase di crisi , dopo il buon inizio di questa stagine , i bianconeri hanno avuto gioco facile. Il primo tempo allo Stadium e tutto di marchio bianconero . Il gol che sblocca il match arriva al 18′: , che sbloccano il match al 18′: Cambiasso vola verso l’area di rigore , calcia , Milinkovic-Savici respinge di piede , Weah facile il tap-im che spedice la palla in rete. Sfortunati i granata perdono per infortunio OIlic e Ricci. Nella rirpesa la squadra di Vanoli gioca con il suo solito ororgoglio , ma Perin non corre pericoli. Al 72′ Koopmeiners per Weah, che controlla e fa secco Milinkovic-Savic. Gol annullato per un tocco di braccio dell’americano. All’85’ Yildiz in tuffo di testa su cross di Conceicao mette a segno il 2-0 Almeno per una notte la Juventus è seconda insieme all’Inter a quota 24.

72′ nella palla di Koopmeiners per Weah, che controlla e fa secco Milinkovic-

IL TABELLINO

JUVENTUS-TORINO 2-0

Juventus (4-2-3-1): Perin 6; Savona 6 (42′ st Danilo sv), Gatti 7, Kalulu 6,5, Cambiaso 7; Locatelli 6, Thuram 6; Weah 7, Koopmeiners 6,5, Yildiz 6,5 (41′ st McKennie sv); Vlahovic 5,5 (28′ st Conceicao 6). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Fagioli, Cabal, Mbangula. All.: Thiago Motta 6,5

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 4,5 (19′ st Vojvoda 5), Coco 5,5, Masina 5,5; Pedersen 4 (30′ st Sosa sv), Linetty 5, Ricci 5 (19′ st Njie 5), Ilic 5 (1′ st Gineitis 5), Lazaro 5 (37′ st Karamoh sv); Vlasic 5; Sanabria 4,5. A disp.: Paleari, Donnarumma, Maripan, Dembele, Tameze, Ciammaglichella, Bianay, Gabellini. All.: Vanoli 4,5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 18′ Cambiaso (J), 40′ st Yildiz (J)

Ammoniti: Lazaro (T), Walukiewicz (T), Coco (T), Koopmeiners (J)