Serie A: Cagliari- Milan 3-3. Con Zappa i sardi solcano i rossoneri

Dopo la bella vittoria al Bernabue contro il Real Madrid nella fase Champions League , un Milan affaticato con poche idee in difesa , pareggia 3-3 alla Unipol Domus contro l’orgoglioso Cagliari.

La squafra di Nicola passa subito in vantaggio al 2′ con il destro al volo di Zortea . Il Milan si sveglia e con Leao (15′ e 40′) mette a s egno una doppietta già prima dell’intervallo. Il Cagliari non ci sta e va in gol con Viola, il centrocampista tocca la palla che poteva terminare alle spalle di Maignan su concluisione al volo di Zappa , la posizione di Viola è giudicata leggerrmente avanti , così Fabbri dopo i consulto al Var annulla. Nella ripresa, il match è aperto a qualsiasi risultato , ìi Milan attacca e il Cagliari risponde colpo su colpo. Abraham entrato al 65′ al posto di Camarda riporta in vantaggio i rossoneri, sfruttando la respinta corta di Sherri su conclusione velonosa di Pulisic. Il Cagliari incassa , ma non demorde, così al 90′ , Zappa con un gran tiro al volo all’incrocio dei pali regala il 3 a 3 finale al Cagliari.

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 3-3

Cagliari (4-2-3-1): Sherri 5,5; Zappa 7,5, Palomino 5 (28′ st Wieteska 6), Luperto 6,5, Augello 7; Deiola 6, Makoumbou 6,5 (33′ st Marin 6); Zortea 7 (33′ st Lapadula sv), Viola 5,5 (28′ st Gaetano 6), Luvumbo 6; Piccoli 6,5 (33′ st Pavoletti sv). A disp.: Ciocci, Scuffet, Azzi, Obert, Jankto, Marin, Prati, Felici, Mutandwa. All.: Nicola 6,5.

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Emerson 5,5 (36′ st Tomori sv), Thiaw 5, Pavlovic 5, Hernandez 5; Fofana 5,5, Reijnders 6; Chukwueze 5 (20′ st Loftus-Cheek 6), Pulisic 6 (36′ st Musah sv), Leao 7,5 (36′ st Okafor sv); Camarda 6 (20′ st Abraham 6,5). A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Calabria. All.: Fonseca 5,5.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 2′ Zortea (C), 15′ Leao (M), 40′ Leao (M), 8′ st Zappa (C), 24′ st Abraham (M), 44′ st Zappa (C)

Ammoniti: Fofana, Hernandez (M)