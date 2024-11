Conferene League: risultati e classifica

La Fiorentina perde in trasferta contro l’Apoel Niconisia per 2 – 1 dopo essere passata doppiamente in svantaggio.

TUTTI I RISULTATI DI CONFERENCE LEAGUE DI OGGI 7 NOVEMBRE 2024

Reykjavik – Luka 2 – 0

Hincesti – Rapid Vienna 0 – 3

Topolino – Lugano 4 – 1

Helsinki – Olimpia Lubana 0 – 2

Gent – Omonia Nicosia 1 – 0

Legia Varsavia – Dynamo Minsk 4 – 0

Pafos – Astana 1 – 0

Rovers – New Saints 2 – 1

Appello Niconisia – Fiorentina 2 – 1

Vitoria – Boleslav 2 – 1

Chelsea – Noah 8 – 0

Djurgarden – Panathinaikos 2 – 1

Copenaghen – Basaksehir 2 – 2

Midloithan – Heidenheim 0 – 2

Bialystock – Molde 3 – 0

Larne- San Gallo 1 – 2

LASK – Brugge 0 – 0

Real Betis – Celje 2 – 1

CLASSIFICA

Sono terminate le gare di Conference League iniziate alle 21.00. La Fiorentina cade sul campo dell’APEL, mentre il Chelsea ha rifilato 8 reti al Noah, con i Blues in testa alla classifica. Il Betis trova la prima vittoria, successi anche per Jagiellona e Guimaraes.

1. Chelsea 9 (+13)

2. Legia 9 (+8)

3. Jagiellonia 9 (+6)

4. SK Rapid 9 (+5)

5. Guimaraes 9 (+4)

6. Heidenheim 9 (+4)

7. Shamrock Rovers 7 (+4)

8. Fiorentina 6 (+3)

9. Paphos 6 (+3)

10. O. Ljubljana 6 (+3)

11. Lugano 6 (+1)

12. Hearts 6 (+1)

13. Gent 6 (0)

14. Vikingur Reykjavik 6 (0)

15. Cercle Brugge 4 (+2)

16. Djurgarden 4 (0)

17. APOEL 4 (0)

18. Betis 4 (0)

19. Borac Banja Luka 4 (-1)

20. Celje 3 (+1)

21. Omonia 3 (+1)

22. Molde 3 (-1)

23. TSC 3 (-1)

24. TNS 3 (-1)

25. FC Astana 3 (-2)

26. HJK 3 (-4)

27. St. Gallen 3 (-5)

28. Noah 3 (-7)

29. FC Copenhagen 2 (-1)

30. LASK 2 (-2)

31. Panathinaikos 1 (-4)

32. Basaksehir 1 (-5)

33. Mlada Boleslav 0 (-4)

34. Din. Minsk 0 (-6)

35. Larne 0 (-7)

36. Petrocub 0 (-8)

Calendario quarta giornata (27 e 28 novembre

27 novembre

İstanbul Başakşehir – Petrocub (16:30)

28 novembre

Astana – Vitória SC (16:30)

Heidenheim – Chelsea (18:45)

Cercle Brugge – Hearts (18:45)

Dinamo-Minsk – Copenhagen (18:45)

Noah – Víkingur Reykjavík (18:45)

St. Gallen – TSC (18:45)

Borac – LASK (18:45)

Molde – APOEL (18:45)

Celje – Jagiellonia Białystok (18:45)

Panathinaikos – HJK Helsinki (18:45)

The New Saints – Djurgården (18:45)

Fiorentina – Pafos (21:00)

Lugano – Gent (21:00)

Mladá Boleslav – Real Betis (21:00)

Olimpija Ljubljana – Larne (21:00)

Omonoia – Legia Warszawa (21:00)

Rapid Wien – Shamrock Rovers (21:00)