Milan, Morata, trauma cranico niente Cagliari

Brutta tegola per Paulo Fonseca. il tecnico dei rossoneri dovrà rununciare ad Alvaro Morata .

Secondo quanti riporta Sky Sport, l’attaccante del Milan ha subito un trauma cranico durante l’allenamento a seguito di uno scontro con Pavlovic. Per tale motivo l’attaccante non sarà convocato per la trasfderta contro il Cagliari.Trasportato subito presso l’ospedale di Legnano per accertamenti, il giocatore è stato sottoposto a una risonanza che ha dato esito negativo. Come da prassi in questi casi, lo spagnolo verrà monitorato nelle prossime ore.