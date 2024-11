Champions League, Lille-Juventus 1-1: Vlahovic risponde a David

Un calcio di rigore relizzato da Vlahovic evita la sconfitta ai bianconeri

La Juventus evita la sconfitta contro ilLille , I bianconeri pareggiano 1-1, nella quarta giornata di Champions League e sale a quota 7 punti in classifica, rimanendo in zona playoff. I bianconeri disputano un buon primo tempo, si vedono annullare due gol per fuorigioco, ma chiudono sotto di una rete puniti dall’affondo di David.

IL TABELLINO

Lille-Juventus 1-1

Lille (4-2-3-1): Chevalier 7; Mandi 6, Diakité 6, Alexsandro 6, Gudmundsson 6; André 5,5, Bouaddi 6,5; Zhegrova 7,5, Gomes 6 (10′ st Mukau 6), Sahraoui 6 (42′ st Fernandez-Pardo sv); David 7.

Allenatore: Genesio 6,5

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Cambiaso 6,5, Gatti 6,5, Kalulu 5,5, Cabal 5,5 (23′ st Savona 6); Locatelli 6,5, Thuram 6 (23′ st McKennie 6); Conceiçao 6, Koopmeiners 5,5, Yildiz 6 (36′ st Mbangula sv); Vlahovic 6,5 (23′ st Weah 6).

Allenatore: Motta 6

Arbitro: Peljto

Marcatori: 27′ David (L), 15′ st rig. Vlahovic (J)

Ammoniti: Cabal (J), André (L)