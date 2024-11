Risultati Champions League 4/a giornata

Impresa Milan contro il Real Madrid, la Juve fermata dal pari contro il Lille, cade ancora il Bologna

Milan corsaro allo stadoio Bernabeu i rossoneri si impongono per 1 a 3 al contro il Real Madrid di Ancelotti. Decidono le reti di Thiaw, Vinicius, Morata e Reijnders. Solo un pari per la Juve in trasferta contro il Lille, finisce 1 a 1 (reti di Jonathan David, su calcio di rigore pareggio di Vlahovic). Nulla da fare per il Bologna, che cade in casa contro il Monaco per 0 a 1 (in gol Kherer).

Il Borussia Dortmund supera lo Sturm Graz per 1 a 0, il Celtic si impone sul Lipsia per 3 a 1, il Liverpool spazza via il Bayer Leverkusen per 4 a 0. L’altro risultato inatteso è la brutta sconfitta del Manchester City che perde per 4 a 1 contro lo Sporting Lisbona.