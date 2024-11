La Uefa ha designato il rumeno Istvan Kovacs come arbitro di Inter-Arsenal, match valido per la quarta giornata della prima fase di Champions League, in programma mercoledì sera (ore 21.00) a San Siro. Assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi; quarto uomo Horatiu Fesnic; Var il tedesco Christian Dingert e Catalin Popa.