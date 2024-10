Celtic, Rodgers:”la concentrazione è stata fantastica “

L’Atalanta è una squadra di valore che segna di più in campionato” Così Brendan Rogers il tecnico del Celtic , dopo il pareggio o-o nel terzo turno Champions Legue con lla Dea . “Siamo al quarto punto in tre partite, in linea con dove vogliamo arrivare a gennaio. Abbiamo avuto tanto coraggio concentrandoci sulla fase difensiva per un ottimo punto .”Nel primo tempo l’Atalanta ha avuto più occasioni rispetto al secondo, col passare dei minuti abbiamo anche saltato il loro pressing riuscendo a essere più puliti nel fraseggio. Facendolo ancora meglio avremmo potuto sperare in qualcosa di più”.