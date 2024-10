Inter , Inzaghi:”abbiamo avuto un grande cuore”

Simone Inzaghi si gode la vittoria della sua Inter sull’ ostico campo contro lpo Young Boys.

Il gol di Marcus Thuram al 93′ regala tre punti importantissimni ai nerazzurri in Champions League : “Queste partite sono difficilissime, tutte le italiane su questo campo hanno sofferto. Ma la squadra ha avuto un grande cuore, ci ha creduto fino alla fine e ha meritato”. Sui titolari, subentrati e decisivi: “Sono entrati bene in campo, ho una rosa attrezzata e devo scegliere soprattutto in questo momento in cui abbiamo qualche infortunio”.