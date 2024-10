Roma , Juric:”in questo momento non abbiamo una mentalità vincente”

Il tecnico dellla Roma chiede alla squadra una reazione già contro la Dinano Kiev – nella gara di gara di Europa League , dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter.

” Di cose positive ci sono state, a parte l’impegno , però se non vince a Monza e non vinci conrro l’Elfsborg qualcosa è da rivedere”. Così Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno in Europa League contro la Dinamo Kiev – ” Domani mi aspetto una reazione dai miei ragazzi , anche per i tifosi i quali hanno sempre ragione, i ragazzi devono tirare fuori il carattere ha aggiunto – . “Sono contento delle prestazioni , non dei risultati . Bisogna reagire e dimostrare quello che sappiamo fare” .