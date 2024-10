Champions League: Milan – Bruges 3-1

Il Milan ha battuto 3-1 il Bruges nella terza giornata di Champions League conquistando i primi tre punti , in classifica.(Foto: Pulisic autore del vantaggio Rossonero)

Pronti via e il Bruges a rendersi pericoloso , Maignan deve intervenire di piede sulle conclusioni di Jutglà e Tzolis , poi la traversa di Ordonez dal limite dell’area ha scosso il il Diavolo che ha sbloccato il match al (34′)con Pulisic direttamente da calcio d’angolo con la leggerezza del portiere Mignolet. Il Bruges rimane in dieci espulso per gioco violento e dopo ipcontrollo al Var Onyedika , brutta l’entrata su Rejinders. Si va al riposo con il Milan in vantaggio.

Nella rirpesa i belgi pareggiano i conti con Sabbe, la conclusione è angolata , nulla da fare per Maignan. Al (60′) Fonseca richiama in panchina Leao , entra Okafor e lo svizzero alla prima palla toccata ha puntato Sabbe e servito l’assist per il 2-1 a Reijnders. Al (71′) il Milan ha firmato il 3-1 ancora con Reijnders, questa volta servito da Chukwueze. Nel finale c’è stato spazio per l’esordio da record di Camarda, il più giovane italiano di sempre ad esordire in Champions League, il giovane talento va in gol di testa , ma il Var annulla per fuorigioo.

e lo svizzero alla prima palla toccata ha puntato Sabbe e servito l’assist per il 2-1 a Reijnders, con Leao ancora dietro alla porta nel suo percorso verso la panchina. Pochi istanti dopo Jashari ha colpito la propria traversa mentre al 71′ con un’azione fotocopia ma dall’altro lato del campo il Milan ha firmato il 3-1 ancora con Reijnders, questa volta servito da Chukwueze. Nel finale c’è stato spazio per l’esordio da record di Camarda, il più giovane italiano di sempre ad esordire in Champions League, con tanto di gol ed esultanza incontenibile cancellata dagli annali per colpa di un fuorigioco.

IL TABELLINO

MILAN-BRUGES 3-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 7; Emerson 6, Gabbia 6 (38′ st Thiaw sv), Tomori 6, Hernandez 6; Fofana 6 (30′ st Musah 6), Loftus-Cheek 5 (15′ st Okafor 6,5); Pulisic 7, Reijnders 7, Leao 5 (15′ st Chukwueze 6,5); Morata 5,5 (30′ st Camarda 6). A disp.: Sportiello, Torriani, Zeroli, Pavlovic, Terracciano. All.: Fonseca 6,5.

Bruges (4-3-3): Mignolet 5; Seys 5,5 (1′ st Sabbe 6,5), Mechele 5,5, Ordonez 6, De Cuyper 5,5; Vanaken 6, Onyedika 5, Jashari 5,5 (38′ st Nielsen sv); Talbi 5,5 (1′ st Vetlesen 6,5), Jutglà 6 (25′ st Skov Olsen 5,5), Tzolis 6 (25′ st Skoras 5,5). A disp.: Jackers, Romero, Vermant, Spileers. All.: Hayen 6.

Arbitro: Zwayer (Germania)

Marcatori: 34′ Pulisic (M), 6′ st Sabbe (B), 16′ st Reijnders (M), 26′ st Reijnders (M)

Ammoniti: Leao, Morata, Gabbia, Camarda (M); Seys, Jashari, Skoras (B)

Espulsi: 40′ Onyedika (B) per gioco violento