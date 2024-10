Champions League: Aston Villa – Bologna 2-0

Il Bologna escre sconfitto 2-0 nel match , terza giornata Champions League 2-0 contro l’Aston Villa.

La formazione va al riposo sullo 0-0 , con qualche rammarico e occasione da gol non sfruttate. Nella ripresa l’Astona Villa passa in vantaggio: (55′) McGinn batte una punizione da posizione decentrata, nessuno tocca e la palla finisce in rete. I ragazzi di Italiano sembrano accusare il colpo e al (64′) gli inglesi raddoppiano: cross dalla sinistra di Rogers e Duran, in spaccata, anticipa Lucumì distratto. Castro entra al posto di Dallinga. Beukema rcentra il palo e sfiora il gol. Per i felsinei ancora rimandato l’appuntamento con il primo gol dal rientro in Champions. L’Aston Villa, invece, si gode una notte da solo in vetta alla classifica.

IL TABELLINO

ASTON VILLA-BOLOGNA 2-0

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez 6,5; Konsa 6, Carlos 6, Torres 6, Maatsen 6; Onana 5,5 (1′ st Barkley 5), Tielemans 6,5 (33′ st Kamara 6); McGinn 7 (21′ st Philogene 6), Rogers 6,5, Bailey 6 (21′ st Ramsey 6); Duran 7 (21′ st Watkins 6). A disp.: Olsen, Cash, Mings, Buendia, Digne, Nedeljkovic, Bogarde. All.: Emery 7.

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Posch 5,5, Beukema 6, Lucumì 5, Lykogiannis 5,5; Fabbian 6, Freuler 5, Urbanski 6 (22′ st Moro 6); Orsolini 5 (1′ st Odgaard 6), Dallinga 5,5 (21′ st Castro 6), Ndoye 6 (32′ st Iling-Junior 6). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Casale, Corazza, Pobega, Miranda. All.: Italiano 5,5.

Arbitro: Pinheiro (Por)

Marcatori: 10′ st McGinn, 19′ st Duran

Ammoniti: Orsolini (B), Posch (B), Lykogiannis (B), Barkley (A), Freuler (B)