Champions League: Aston Villa- Bologna, le probabili formazioni

Questa sera al Villa Park Aston Villa–Bologna terza giornata Champions league.

I ragazzi di Italiano tornano in terra inglese dopo la bella prova contro il Liverpool. In classifica un solo punto per i felsinei , quello nella prima gara inaugurale al Dall’Ara contro lo Shakhtar

La squadra allenata da Emery ha vinto le prime due gare Young Boys e Bayern Monaco. Una prova di maturità importante per il Bologna

Aston Villa – Bologna -le probabii formazioni

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, Onana, Tielemans, Philogene; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.