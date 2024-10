Milan , Fonseca:”con Okafor e Chukwueze è cambiata la partita”

Paulo Fonseca si gode la prima vittoria in Champions League (3-1) al Bruges. ” Abbiano giocato una partita con poca intensità, la palla circolava lentamente . Gli ingressi di Okafor e Chukwueze hanno ca,biato ritmo alla partita e abbiamo acquistato più intensità. Su Camarda: ” sul gol annullato sarebbe stato un momento molto bello, di un giovane che merita di stare nel gruppo e che ha lavorato tanto per stare qui. Su Leao: “Non c’è nessun problema specifico con lui. Il cambio non è una punizione”.