Atalanta , Gasperini:”La Champions è un’altra competizione”

Gianpiero Gasperini e la sua Atalanta sono pronti a cimnentarsi in Champions League nella sfida contro il Celtic. – scozzesi battuti nell’ultimo turno 7-1 dal Borussia Dortmund, una grande occasione per la Dea per mettere altri tre punti nel carniere.

“In campionato staimo facendo bene con le due ultime vittorie, ma la Champions è un’altra competizione” – ha dichiarato il tecnico nerazzurro nella conferenza della vigilia .

“Su Retegui: “Abbiamo già detto di tutto e di più. Può fare ancora di più, può crescere ancora”.