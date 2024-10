Serie A: Hellas Verona-Monza 0-3 , con doppietta di Dany Mota

Il Monza vince la prima gara in questa stagione ., I ragazzi di Nesta passano al Bentegodi 3-0 contro l’Hellas Verona nell’ultimo match dell’ottava giornata.

Brianzoli in vantaggio all’8′: Caparari serve Mota , il portoghese calcia di controbalzo e infila Montipò. Il Verona reagisce con Ghilardi ottima chance non sfruttata per il pari . Nel finale del primo tempo ancora il Verona sfiora il pari con Tengstedt , la conclusione deviata da Turati.

Nella rirpesa ‘ occasione per il Verona , Turati devia in corner una conclusione di Lazovic e, sugli sviluppi dell’azione, Magnani colpisce alto di testa. La rispposta del Monza non si da atendere con Djuric, subito dopo Turati rischia di capitolare sulle conclusioni si : Bradaric, Kastanos e Ghilard.

C’è solo il Verona in campo , ma Bradaric è leggero sulla spizzata di Djuric, Dany Mota si inserisce e non sbaglia il 2-0 al 74′ . Al 78′, lungo lancio di Turati sponda di Djuric: i Faraoni sbaglia l’appoggio e serve Bianco, che salta e batte Montipò per il 3.0 definitivo.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA (4-4-2) – Montipò 5; Tchatchoua 6, Magnani 5, Ghilardi 6, Bradaric 5 (32′ st Faraoni 5); Lazovic 6 (24′ st Livramento 5.5), Duda 6 (17′ st Suat Serdar 6), Belahyane 6, Suslov 5.5 (17′ st Kastanos 6); Mosquera 5.5 (17′ st Sarr 5.5), Tengstedt 6. A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Coppola, Cissé, Corradi. All. Zanetti.

MONZA (3-4-2-1) – Turati 7; Izzo 6, Pablo Marì 6, Carboni 6.5; Pedro Pereira 5 (27′ st D’Ambrosio 6), Pessina 6 (40′ st Gagliardini sv), Bondo 6, Kyriakopoulos 6; Dany Mota 7 (45′ st Vignato sv), Caprari 6 (27′ st Bianco 6.5); Djuric 6.5 (40′ st Maric sv). A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Forson, Valoti, Postiglione, Martins, Ciurria. All. Nesta.

Arbitro: Dionisi.

Marcatori: 8′ Dany Mota (M), 29′ st Dany Mota (M), 33′ st Bianco (M).

Ammoniti: Tchatchoua (V), Carboni (M), Ghilardi (V), Duda (V), Caprari (M).