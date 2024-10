Inter: si valutano gli infortuni di Chalanoglue Acerbi

Ieri sera nel match vinto dall’Inter contro la Roma (1-0), gol di Lautaro Martinez , oggi lo staff medico del club campione d’Italia fa la conta per quei calciatori disponibili per l’impegno Chanpions league nella trasferta di Berna contro Young Boys.

Nel match dell’Olimpico due sostituzioni per infortuni: quello di Chalanglu e e Acerbi, due pedie importantissime nello scacchere di Simome Inzaghi . Dopo i riruali d e le valutazioni , ecco la situazione: Nell’immediato è da escludere il rientro di Calhanoglu in Champions: il regista turco si è sottoposto stamani ad accertamenti medici presso la clinica Humanitas, esami che “hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra”. Nulla di grave, tanto che la situazione “verrà valutata giorno dopo giorno” ma il fattore rischio indice alla massima cautela: l’obiettivo è provare a riaverlo per la sfida di campionato contro i bianconeri , ma con qualche sensibile riserva. Per Acerbi, invece, si vapre una finestra nel match contro la Juve