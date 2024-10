Paolo Zanetti ha commentato così ila sconfitta interna del suo Verona col Monza: “Il risultato non è bugiardo se si va a vedere gli errori che abbiamo fatto – le sue parole a Sky -. In queste categorie si pagano, abbiamo fatto di tutto per recuperarla, ma poi ci siamo complicati la vita. Quando si commenta un 3-0 in casa bisogna leccarci le ferite e capire i perché”.