Champions League: una Juventus irriconoscibile sconfitta dallo Stoccarda 1-0

Allo Stadium La Juventus incassa la prima sconfitta stagionale 0-1 contro lo Stoccarda nel match valido per la terza giornata di Champions League.

Una brutta serata per la Juve davanti al suo pubblico incassa la prima sconfitta stagionale e in Champions League cede allo Stoccarda 1-0. Non è bastato un super Perin per evitare la sconfitta. Nel primo tempo lo Stoccarda applica un pressing asfiassiante e mette in grande difficoltà la Juve. : la squadra di Hoeness si rende pericolosa apliando il gico lungo la cordia di sinistra con i nyìumerosi cross di Mittelstaedt. I bianconeri si affidano a qualche ripartenza in campo aperto sezna alcun esito. Alla mezz’ora evitano si passare in svantaggio salvati solo da un grande riflesso di Perin, che devia sul palo una conclusione insidiosissima di Demirovic. Al 41′ altro pericolo per la porta bianconera : Undav colpisce di testa da ottima posizione, ancora Perin compuie un’altra super parata . Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Nella ripresa lo spartito del match non cambia e lo Stoccarda dopo apena tre minuti passa in vantaggio: Danilo e Kalulu sono disattenti in linea non perfetta s lo spazio è sfruttato da Undav, che controlla e batte Perin con il destro. Il Var però annulla perché il tedesco aveva controllato con il braccio sinistro. Motta coore ai ripari inserendo Locatelli, Cambiaso e Weah. La prima scena è ancora per Perin , con un doppio grande intervento prima su Demirovic poi su Millot. La Juve risponde al 65′ con una conclusione a botta sicura di Thuram che viene respinta da un difensore a pochi passi dalla riga. Motta sostituisce Vlahovic e inserisce Adzic. All”86′, l’arbitro Eskas assegna allo Stoccarda il rigore per un ingenuo fallo di Danilo (espulso per doppia ammonizione). Sul dischetto si presenta Millot, ma Perin respinge con un’altro intervento superlativo . Quando lo 0-0 semnbra il risultato finale , al secondo dei 7 minuti di recupero arriva il gol di Touré, che infila Perin dopo uno splendido scambio al limite con Millot.

IL TABELLINO

Juventus-Stoccarda 0-1

Juventus (4-1-4-1): Perin 8,5; Savona 4,5 (10′ st Cambiaso 6), Kalulu 5, Danilo 4, Cabal 5; Fagioli 5,5; Conceiçao 5,5 (10′ st Weah 6), McKennie 5 (10′ st Locatelli 5,5), Thuram 5 (45′ st Rouhi sv), Yildiz 4,5; Vlahovic 4,5 (23′ st Adzic 5).

Allenatore: Thiago Motta 4,5

Stoccarda (4-2-3-1): Nuebel 6; Vagnoman 6,5, Rouault 6,5, Chabot 7, Mittelstaedt 7 (45’+7 st Chase sv); Karazor 6,5, Stiller 7; Millot 6,5, Undav 6 (29′ st Rieder 6,5), Leweling 7; Demirovic 6 (17′ st Touré 7,5).

Allenatore: Hoeness 8

Arbitro: Eskas

Marcatori: 45’+2 st Touré (S)

Ammoniti: Demirovic (S), Rouault (S)

Espulsi: Danilo (J), somma di ammonizioni